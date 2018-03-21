مركز المعوقين بجدة يكرم الفائزات بمسابقة حفظ القرآن الكريم

حسين العلي (صدى):

نظم مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر رجب، حفل تكريم الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لدورتها الثانية والعشرين، والتي أقيمت بمركز الامير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الاطفال المعوقين بالمدينة المنورة بحضور أولياء الأمور وعدد من الاعلاميين.

وبدأ الحفل بالأهازيج وزف جميع الأطفال، من ثم كلمة مديرة القسم التعليمي أ. ندى النجار والتى شكرت فيها جهود القائمين والعاملين بالجمعية في تعليم الاطفال للقرآن الكريم

وكرم مدير المركز د/ زهير عبد الرحيم ميمني الطالبتين الفائزتين بالمركزين الاولين وهما (نورة الشهراني والتي فازت بالمركز الأول في حفظ حزب، وهي من ذوي الإعاقة العقلية والجسدية مع صعوبات نطق، وغلا البشري من ذوي الإعاقة العقلية والجسدية و فازت بالمركز الأول في حفظ عشرة سُوَر .

ورفع د/ زهير الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان لتبني مثل هذه المبادرة المميزة منذ ٢٢ عام وتكفل سموه الكريم بكامل تكاليف المسابقة والتي شارك فيها اكثر من ٧٧ طفل وطفلة من داخل وخارج المملكة ، ونوه بتشجيع سموه للأطفال لقراءة وحفظ كتاب الله.

كما شكر الأمانة العامة لجمعية الاطفال المعوقين وعلى رأسها سعادة الامين العام ا/ عِوَض الغامدي وسعادة ا/ عبد العزيز السبيهين أمين عام المسابقة على مجهوداتهم الحثيثة لانجاح هذه المسابقة النبيلة والمتميزة .

وذكرت معلمة القران الكريم بالمركز ريم البطحي أن هناك طريقة لتدريس الأطفال ذوي الإعاقة و تكون من خلال اجلاس الطفل الجلسة الصحيحة، ومن ثم وضع الوسيلة التعليمة المناسبة أمامه، وتعريف الطفل باسم السورة المطلوبه، ومن ثم يتم قراءة الآيات عليه ، ثم يستمع الطفل اما من خلال الأجهزة الذكية او المصحف المعلم ، مع الحرص على التنوع في وسائل التعليم للطفل.

علما بأن المسابقة قد أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة وشارك فيها 4 من المتسابقين من المركز ضمن 77 متسابق من مراكز الجمعية في المملكة العربية السعودية بالاضافة لعدد من المشاركين من الدول الخليجية والعربية وأقيمت بمقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الاطفال المعوقين بالمدينة المنورة ، وتشمل وذوي الإعاقة الجسدية وصعوبة النطق إلى جانب ذوي الإعاقة العقلية والجسدية .

علماً بأن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون ألف متر مربع ويقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز ، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية .