15 خطوة تساعدك لإسعاد زوجك ويراك امرأة مثالية

متابعات(صدى):

يجهل أغلب السيدات أن يقدمن السعادة لأزواجهن، وتكتفى بكونها أمًا جيدة وربة منزل وامرأة متحملة جميع مهام المنزل، وأحيانا تكون امرأة عاملة ومتدينة، فهى تكتفى فقط بهذا، وكأن كل ذلك مبرر لها على بعض الإهمال فى حق زوجها وعدم الحرص على تهيئة منزل الزوجية لسعادتهم وسعادة الأسرة.

لذلك أردنا أن نلفت نظر الزوجة إلى 15 خطوة تجعل زوجك يشعر بالسعادة، ويراكِ زوجة مثالية.

– تعمدي دائما كل فترة إرسال رسالة رومانسية له تذكره بك خلال وجوده في العمل فذلك سيجعله يشتاق إليك.

– احرصي على القيام بأشياء تجذب زوجك مثل إرسال باقة من الزهور إليه في عمله أو هدية لا ينتظرها فهذا يعبر عن مدى حبك له.

– اقتربي أكثر من عالم الرومانسية، فالرجال يفضلون ذلك واتركي رسالة رومانسية من وقت لآخر في أماكن مختلفة بالمنزل أو في ملابسه أو حقيبته.

– لا تكافئيه بمناسبة أو غير مناسبة لأنك بذلك تجعليه لا يسعى لإرضائك.

– اتركي له مساحة ليعبر عن حبه واهتمامه ولا تلاحقيه بالاتصالات الدائمة بغير سبب، فذلك سيشعره بالملل.

– احذري من الشك فى زوجك لأن ذلك يجعلك تخسرينه وتخسرين حبه لكي.

– اشعريه أن اهتمامك به لشخصه وليس لأي غرض آخر أو مصلحة أخرى.

– عليك تحديد احتياجاتك الشعورية ومعرفة كيفية الحصول عليها.

– ثقي أن لكل امرأة شيئا ما يميزها ويجذب زوجها ويميز جمالها وشخصيتها فاستغلي ذلك.

– عليك أن تقتنعي أن زوجك اختارك أنت لتشاركيه حياته، وأنه مهما حدث لا يستطيع أن يرى مثلك.

– كوني متميزة دائما بأخلاقك الحسنة ومعاملتك الطيبة وهدوء طبعك حتى مع الأطفال وكل من هم حولك لأن ذلك سيجعلك مقربة ومحبوبة من زوجك.

– كوني متسامحة مع الأشياء الصغيرة دائما لأن ذلك سيحسم الأمر فى عدم التسامح فى بعض المشكلات الكبيرة.

– شاركيه اهتماماته دون أن يشعر بتطفل منك، ولا تشغليه بمشاكل غيرك.

– تحملي إرهاقه من ضغوط العمل وكافئيه على سعيه لمستقبل أفضل لك ولأولادك ولا تشعريه بالتقصير في حقك لأن ذلك خارج إرداته.

– اتركي له دائما مساحة للحرية والخروج مع أصدقائه، فذلك يكسر روتين الحياة الزوجية، وذلك سيجعله يشتاق إليكِ أكثر.