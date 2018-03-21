منصة ” رواق ” تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

تشارك المنصة العربية للتعليم المفتوح “رواق ” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م، وتعد “رواق” المكان الأمثل للوصول لأكبر عدد من الطلاب في العالم العربي، عن طريق المساهمة في ترك علم نافع يستمر في النماء والانتشار، حيث تستهدف المحاضرين، ومن لديه معرفة في مجال التخصصات العلمية لنشر التعليم والمعرفة وإيصالها خارج الجامعات.

وتحوي منصة ” رواق ” أكثر من 330 مقرراً ضمن 10 تخصصات دراسية، وانضم لها أكثر من 2 مليون طالب، 70% منهم من الشباب، ووصلت إلى أكثر من 37 مليون دقيقة من المحاضرات، إذ ساهمت بنسبة 2.36% من حركة التعليم المفتوح العالمية، وفازت بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية لعام 2017م.

وتقدم ” رواق ” مئات المقررات والمواد الدراسية الأكاديمية باللغة العربية في شتى المجالات والتخصصات، من العلوم والتكنولوجيا، والتربية والتعليم، الاقتصاد والإدارة، والعلوم الاجتماعية، والأديان والمذاهب، والطب، والهندسة، والثقافة والفن، والقانون والأنظمة، والتاريخ.

ومن مميزات الدراسة في منصة رواق والتي اطلع عليها زوار معرض الكتاب، إمكانية التعلم في أي وقت وأي مكان، والاطلاع على المقررات المؤرشفة بكامل محتوياتها، بالإضافة إلى قبول أي شخص بدون اشتراط التخصص أو العمر في بيئة تعليم تفاعلية، وتتميز المنصة بالنقاشات والتمارين التفاعلية مع التقييم الآلي، وتأتي المشاركة في منصة رواق من قبل الطلاب والمهتمين بهدف رفع التميز الوظيفي ولزيادة المعرفة، إضافة للحصول على شاهدة خبرة.