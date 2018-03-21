دراسة تؤكد إصابة المرأة بضعف عضلة القلب بعد الولادة بستة أشهر

باريس(صدى):

أثبتت دراسة فرنسية حديثة، أن المرأة تتعرض لمرض ضعف عضلة القلب بعد الولادة بستة أشهر.

حيث أكد الأطباء أن مرض ضعف عضلة القلب ، الذى يؤثر على وظيفة القلب ، يظهر لدى المرأة فى مرحلة متأخرة عن الرجل، وفى بعض الأحيان تظهر تغييرات على البطين الأيسر فى القلب.

كما أشار الأطباء إلى أن هذا الخلل يرجع إلى هرمون الرضاعة ” برولاكتين ” فى 50 % من الحالات، و مع ذلك فهو نادر الحدوث فى فرنسا حيث يصيب إمرأة واحدة من بين ألف سيدة ، ونحو أكثر من 5% من السيدات فى إفريقيا .

والجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى اليوم اختبار يقي المرأة من هذا المرض.