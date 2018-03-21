دراسة تؤكد إصابة المرأة بضعف عضلة القلب بعد الولادة بستة أشهر
أثبتت دراسة فرنسية حديثة، أن المرأة تتعرض لمرض ضعف عضلة القلب بعد الولادة بستة أشهر.
حيث أكد الأطباء أن مرض ضعف عضلة القلب ، الذى يؤثر على وظيفة القلب ، يظهر لدى المرأة فى مرحلة متأخرة عن الرجل، وفى بعض الأحيان تظهر تغييرات على البطين الأيسر فى القلب.
كما أشار الأطباء إلى أن هذا الخلل يرجع إلى هرمون الرضاعة ” برولاكتين ” فى 50 % من الحالات، و مع ذلك فهو نادر الحدوث فى فرنسا حيث يصيب إمرأة واحدة من بين ألف سيدة ، ونحو أكثر من 5% من السيدات فى إفريقيا .
والجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى اليوم اختبار يقي المرأة من هذا المرض.
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