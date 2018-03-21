” الأعمى ” يدشن ملتقى الرياض لطب الأسنان

سعيد العجل(صدى):

دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى صباح اليوم الأربعاء ملتقى الرياض لطب الأسنان وفعاليات الأسبوع الخليجي التاسع لتعزيز صحة الفم والأسنان وذلك تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والذي نظمته ادارة طب الاسنان بصحة الرياض.

وشهد الحفل الذي اقيم في ” فندق كراون بلازا ” كلمة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري رحب فيها بالحضور وقال أن ملتقى طب الاسنان سوف يناقش موضوعا صحيا بالغ الأهمية وهو تعزيز صحة الفم والاسنان ومناقشة ارتفاع نسب الاصابة بأمراض الفم والأسنان واتساع نطاقها منذ عقود عديدة ،

الامر الذي يؤكد حاجتنا الماسة الى تحليل مكونات برامجنا الوقائية وفق المرجعيات والأبحاث،وقال نتطلع الى ان يكون الملتقى نقطة انطلاق للوصول الى التكامل بين جميع القطاعات الصحية في مجال صحة الفم والاسنان.

تلا ذلك كلمة لمدير ادارة طب الاسنان بصحة الرياض د. عبدالله العمري قال فيها نحتفل اليوم بملتقى الرياض لطب الاسنان وفعاليات الاسبوع الخليجي الموحد التاسع لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي تم اقراره من قبل وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي عام 1429 وذلك لما تعانية دول مجلس التعاون من ارتفاع في معدل امراض الفم والاسنان واكثرها شيوعا وخصوصا بيم فئة الاطفال ” تسوس الأسنان ” وأضاف أن الدرسات اكدت على ارتفاع نسبة الاصابة بتسوس الأسنان في المملكة العربية السعودية.

مشيرا الى أن صحة الرياض نفذت العديد من الحملات التوعوية في مدارس التعلم شملت 691 مدرسة حيث استفاد من البرنامج اكثر من 175 الف طالب وطالبة .

كما تم تشكيل فرق ميدانية تهدف لزيارة الجمعيات والمستشفيات والمرافق الأجتماعية حيث قامت بتنفيذ 37 فعاليه في اكثر من 30 موقع في منطقة الرياض، وقال أن الملتقى يستعرض التجارب الناجحة محليا وعالميا في مجال صحة الفم والاسنان من خلال 18 محاضرة يقدمها 13 متحدثا من المختصين في هذا المجال ، كما سيتم اقامة معرض توعوي عن صحة الفم والأسنان على مساحة 400 م مربع في غرناطة مول بمدينة الرياض.

من جانب اخر اكد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الاعمى في كلمته أن من اهداف وزارة الصحة خفض مستوى تسوس الاسنان بنسبة 20 ‎%‎ بحلول 2020م وهذا لن يتحقق دون أن تتكامل برامج وزارة الصحة مع غيرها من القطاعات الصحية من خلال التعليم والتدريب والابحاث العلمية وتطوير التقنية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في تفعيل ودعم البرامج الوقائية.

ثم تم عرض فيلم يحكي عن انجازات ادارة طب الاسنان خلال العام الماضي، وفي نهاية الحفل تم تكريم الشركات الراعية للملتقى وعدد من اعضاء اللجان المنظمة، ثم قام الدكتور طريف الاعمى بتدشين المعرض المصاحب.