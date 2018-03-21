مبدعين الخليج إلى أين؟

في سابقة هي الأولى من نوعها قام أحد أبناء المملكة العربية السعودية البارين بتأسيس مظلة للمبدعين والمبدعات من أبناء دول مجلس التعاون تحت مسمى (رابطة الإبداع الخليجي).

تأسست هذه الرابطة في الأول من صفر عام 1438 هـ وكانت بمجهود فردي وبتعاون هؤلاء المبدعين فيما بينهم وكان الهدف من إنشاء هذه الرابطة هو الحفاظ على أفكار المبدعين والموهوبين والحفاظ على الهوية الخليجية المستمدة من التراث الخليجي الأصيل.

وتضم هذه الرابطة بين جوانحها شعراء وكتاب ورسامين وفنانين وهواة التصوير الإحترافي والممثلين من الجنسين وحصلت هذه الرابطة على عضوية الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الثلاثين من ربيع الأول عام 1439هـ.

هذه الرابطة لازالت حتى كتابة هذا المقال تقوم على مجهودات أعضائها ولم تتلقى أي دعم مادي أو إعلامي في الوقت الذي نرى الإعلام الخليجي يركض خلف التفاهات ويبرز الشخصيات الفارغة التي تشكل عبئا على المجتمع.

فأين الإعلاميين والداعمين الذين يقضون جل أوقاتهم في تحسين صورة التافهين والدفاع عن الذين يقدسون الجهل وينشرون السخافات في مجتمعنا الخليجي.

أليس الأولى هو نشر الإبداع والفن المستمد تراثنا الأصيل؟

عندما تقوم هذه الرابطة الراقية بالتجهيز لحفل تدشينها الرسمي بمجهودات فردية من أعضائها دون أي دعم مادي لهذه الفئة المبدعة .

أشعر أنه أمر مؤسف ويجعلني أتسائل دوما هل ستنقرض فئة المبدعين والمثقفين من الخليج؟

هل سينتصر الجهل والتخلف على الثقافة والحضارة؟