الرئيس المصري يروي قصة الخاتم الفضي الذي يرتديه دائما

القاهرة(صدى):

أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن السبب وراء ارتداءه دائماً خاتم فضي في يده اليسرى، والذي لا طالما لاحظه الشعب المصري في جميع لقاءات الرئيس.

وأشار ” السيسي ” الذي ظهر في لقاء تليفزيوني مسجل مع المخرجة الشباب ساندرا نشأت، أمس الثلاثاء، إلى أن هذا الخاتم هدية من أحد الأشخاص الذين يحبهم بشدة والغاليين على قلبه.

وبدا على الرئيس المصري، التأثر بشدة أثناء الحديث عن الخاتم الفضي، قبل أن يستكمل قائلاً إنه هدية من والده الذي أعطاه الخاتم، ومن ثم لم يفارقه منذ ذلك الحين، وذلك قبل أن يشاهد الرئيس المصري مقطع فيديو يرصد آراء شعبه فيه بمنتهى الصراحة.