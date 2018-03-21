هاتف يتسبب في مصرع شاب داخل قاعة سينما

لندن(صدى):

لقي شاب بريطاني مصرعه عقب تعرضه لحادث مروع داخل إحدى قاعات السينما في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا .

حيث عٌلق رأس الضحية بين مسندي كرسيه أثناء بحثه عن هاتفه ، الذي أسقطه وسط الظلام خلال عرض أحد الأفلام.

ووصف مصدر مطلع على القضية كيفية وقوع الحادث الغريب من نوعه في تصريحات لصحف بريطانية ، إذ أنزل الرجل نفسه ووضع رأسه تحت مسندي المقعد عن نهاية الفلم بحثا عن هاتفه.

ولسوء حظ هذا الشاب كانت مساند المقعد في الدرجة الذهبية إلكترونية، فعندما أخفض رأسه سقطت المساند تلقائيا.

ولم يتمكن الأشخاص الذين قدموا للمساعدة من إخراجه إلا بعد أنه كسروا المسند.

وقالت سلطات الطوارئ إنها تلقت بلاغا بشان تعرض شاب في السينما إلى سكتة قلبية، حيث قدم له الإسعافات الأولية، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.