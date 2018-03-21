للمرة الثانية.. عارضة إباحية ترفع دعوى قضائية ضد ” ترامب “

واشنطن(صدى):

قامت العارضة الإباحية كارين ماكدوغال، أمس الثلاثاء، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبت فيها بإبطال اتفاق، يمنعها من التحدث عن علاقة عاطفية جمعت بينهما؛ لتصبح بذلك ثاني ممثلة إباحية، تلجأ إلى القضاء؛ لإطلاق الحرية للسانها، في سرد تفاصيل علاقتها السابقة بالرئيس.

وبالتطرق لتفاصيل الدعوى، التي أودعت محكمة لوس أنجلوس، يقول وكلاء المدعية التي كانت تعمل عارضة في مجلة ” بلاي بوي ” ، أن موكلتهم تعرضت لضغوط وتهديدات؛ لإرغامها على التزام الصمت، إضافة الى تعرضها لحملة افتراء وتشويه سمعة، من جانب الفريق القانوني لـ ” ترامب ” ؛ بهدف النيل من مصداقيتها.

وأوضحت ” دانيالز ” ، في دعواها أن الاتفاق بينها وبين ” ترامب ” باطل وكأنه لم يكن؛ لأن الطرف الثاني لم يوقّعه بنفسه، بل وقعه عنه محاميه الشخصي مايكل كوهين.

وكانت كارين ماكدوغال، عارضة الأزياء السابقة بـ ” بلاي بوي ” ، قد تحدثت عن علاقة مزعومة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولة شراء صمتها.