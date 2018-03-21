وظائف عديدة شاغرة بـ ” سعود الطبية ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مدينة ” الملك سعود ” الطبية بمدينة الرياض – عبر موقعها الإلكتروني – عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بمقر المدينة الطبية، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف القبول ” عدد 4 وظائف ” : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات.

– منسق الجراحة الاختيارية ” عدد 4 وظائف ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الصحة العامة، أو إدارة المستشفيات).

– مدير مقاعد السريرية – الرعاية الطبية للمرضى الداخليين (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– أخصائي تكامل النظام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر).

وأوضحت ” سعود الطبية ” ، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، ويستمر حتى 27 مارس 2018م.

فيما أشارت المدينة الطبية، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا