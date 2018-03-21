تعليم الرياض يحذر منشآت مخالفة بتطبيق الأنظمة

علي القحطاني(صدى):

حذر مدير تعليم منطقة الرياض المنشآت التعليمية الحكومية والأهلية والعالمية والمعاهد الخاصة المخالفة، من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة عليهم.

وأوضح انه تم رصد عدد من المخالفات في تلك المنشآت؛ حيث أنه تم ملاحظة وجود مناديب ومسوقين يعرضون منتجاتهم التسويقية أو الخدمات التعليمية، خلال الزيارات الإشرافية والرقابية.

وطالب مدير تعليم الرياض، في تعميم، بعدم استقبال أي منتج أو خدمات تعليمية مخالفة، لافتًا إلى أن بعض تلك المنتجات من خارج المملكة وتتم دون الحصول على موافقة من الجهات الإشرافية.