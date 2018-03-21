بالصور.. تعليم مكة ينفذ الملتقى المستمر ” استدامة ” مدى الحياة

سعيد العجل(صدى):

رعى مساعد مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي وبحضور مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح صباح اليوم الأربعاء الموافق: 4 / 7/ 1439هـ بقاعة الجوهرة بفندق هوليدي إن بالعزيزية ملتقى التعليم المستمر ” استدامة ” مدى الحياة في ظل رؤية المملكة 2030م والذي تقيمه إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة .

وأكد الحربي في كلمته أن ملتقى التعليم المستمر استدامة مدى الحياة له من اسمه نصيب في استمرارية التعليم والتعلم وما تقدمه الحكومة الرشيدة في جانب تعليم الكبار والكبيرات والعمل على القضاء على الأمية وتعليم كل فئات المجتمع دون استثناء، ومبادرة وزارة ” التعليم مدى الحياة ” استدامة ” خير دليل على ذلك فقد جعلت من أولوياتها القضاء على الأمية وتهيئة البرامج النافعة والمفيدة لرفع الوعي والثقافة والتعلم والتعليم وما هذه الملتقيات الوزارية إلا واحدة من هذه الاهتمامات .

وأثنى الحربي على ما تقدمه إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة من برامج هادفة وأعمال مميزة استهدفت جميع شرائح المجتمع لنشر ثقافة الوعي بتعليم الكبار( بنين- بنات) وإعطائهم الفرص لدمجهم مع المجتمع كفئات متعلمة قادرة على التعايش معه وإبراز المواهب الفنية وتشجيعها

ولفت الانتباه إلى أن التعلم لا يقتصر على السن النظامية فحسب بل يتعدى للاستفادة من برامج وفرص مؤسسات المجتمع المختلفة مشيداً بالتطور المستمر في تعليم الكبار والكبيرات بتعليم مكة وأن هذه الجهود لا تكتمل الا بتكاتف وتعاون من قادة المدارس والذي كان له اقبال كبير من المتعلمين والحصول على الكثير من البرامج والتي تجذب هذه الفئة لتنمي قدراتهم وميولهم وإعطائه فرصة التعلم والتعليم .

واستعرض الملتقى مبادرة التعلم مدى الحياة قدمتها الأستاذة فوزية بنت عبدالله الصقر المدير العام لتعليم الكبار ومديرة المبادرة ” سابقاً” كما استعرض الدكتور يحيى بن إبراهيم آل مفرح المدير العام لتعليم الكبار بوزارة التعليم دور برامج التعليم المستمر في تحقيق رؤية المملكة مستعرضاً مهام وأعمال إدارة تعليم الكبار وجهود الوزارة في محو الأمية وفق رؤية 2030 التي أتت متسقة مع الروية العالمية للتنمية المستدامة التي تؤكد على ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

وكشف آل مفرح أن نسبة القضاء على محو الأمية وصلت في المملكة العربية السعودية لأقل من 6 ‎%‎ وهذه المبادرة التي تسعى لمحو الأمية وتعزيز قيم التعلم مدى الحياة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وضمن برنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه أوضح فهد الشلوي مدير تعليم الكبار بتعليم مكة أن هذا الملتقى يأتي لبادرة مميزة ونوعية تخدم شريحة كبيرة من المجتمع تُسهم في القضاء على الأمية ورفع الوعي الثقافي لدى شرائح المجتمع مشيراً إلى أن الملتقى يُقام لتسليط الضوء على أهداف وبرامج هذه المبادرة والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 مبيناً أن هذه المبادرة تنقلنا من مفهوم محو الأمية الى مفهوم التعلم مدى الحياة

وذكر الشلوي أن المبادرة هدفها رفع المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي لكل مستهدف خارج السلك التعليمي لمن هم فوق الـ 15 عاماً متمنياً أن يكون لهذا الملتقى نتائج إيجابية ومفيدة مستعرضاً في ثنايا حديثه عدد من البرامج التي تنفذها إدارة تعليم الكبار مثل مركز الحي المتعلم الذي أصبح نقلة نوعية لما يقدمه من البرامج الاجتماعية والأمنية والمهارية والأسر المنتجة للمستهدفين الذي أصبحوا رقماً ضرورياً في المجتمع.