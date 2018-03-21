” تصفية ” توجه رسالة للمساهمين في ” مخطط السحاب “

علي القحطاني(صدى):

أكدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الأربعاء، أن مساهمة ” مخطط السحاب ” خارج اختصاصها؛ وذلك ردًا على كثرة الاستفسارات التي ترد للجنة حول المساهمة.

وأوضحت اللجنة أنه على المساهمين في مساهمة السحاب التوجه للجهات المختصة مباشرة، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية بإحالة كامل أوراق معاملة مساهمة مخطط السحاب إلى إمارة منطقة الرياض.

وأَضافت أن أمير منطقة الرياض أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة من إمارة الرياض والنيابة العامة ” هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقًا ” وشرطة الرياض، والتي بدورها أصدرت قرارًا بإفهام المدعين بالحق الخاص التقدم للمحكمة مباشرة للمطالبة بحقوقهم.