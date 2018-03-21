الجيش اليمني ينجح في تحرير مديريتي ناطع والملاجم

فهمي محمد(صدى):

أطلقت قوات الجيش اليمني، عملية عسكرية من محورين لملاحقة عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المتبقية في ناطع وتحرير مديرية الملاجم، بدعم ومساندة طيران التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش نجحت في تطهير ” جبال الهرشة ” و ” العوج ” و ” جيف الركب ” الرابطة بين مديريتي ناطع والملاجم، وكذلك تحرير مواقع أخرى كانت تتحصن فيها المليشيا الإرهابية في مديرية الملاجم.

وأكد الجيش اليمني، أن المواقع المحررة تشرف على منطقة فضحة التي تتحصن فيها المليشيا، وبتحريرها يتم قطع خط إمدادات عنها بالكامل، مشيراً إلى أن الجيش قطع المرحلة الكبرى والشوط الأهم من المعركة.