وظائف هندسية وفنية شاغرة بالشركة الهندسية الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل، وينبع ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مهني عمليات ثاني – إدارة المشروع ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشغل ” الجبيل ” : شهادة الدبلوم في تخصصات(الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية).

– مهندس عمليات – المرافق والطاقة ” الجبيل ” : درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشرف ثاني- مستودع ” ينبع ” : درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الصناعية، أو الميكانيكية، أو الكيميائية).

وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقدم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي: هنا .