49 وظيفة فنية شاغرة لدى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
فتحت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، باب التقديم على مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة؛ لحملة الثانوية ” علمي، صناعي ” ولحملة الدبلوم والبكالوريوس.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– فني تقنية معلومات
– فني جودة – التفتيش النهائي
– فني جودة – المجموعات الرئيسية
– فني جودة – المجموعات الثانوية
– فني جودة – دهان
– فني جودة – لحام
– مخطط
– فني إمداد لوجستي
– فني جودة – القطع والثني
– فني مخزن أدوات
– عامل مستودع
– ملاحظ أعمال قطع وثني
– مهندس / فني تقنية – التفتيش النهائي
– فني تفتيش نهائي
– مهندس / فني تقنية – المجموعات الرئيسية
– ميكانيكي كهربائي
– ملاحظ تجميع
– ميكانيكي تجميع
– مشغل معدة الغسيل – في ورشة الخراطة
– مهندس / فني تقنية – المجموعات الثانوية
– مشغل معدة CNC
– ملاحظ خراطة
– مهندس / فني تقنية – خراطة
– دهان
– إعداد الأسطح للدهان – مشغل
– مهندس / فني تقنية – دهان
– مشغل معدة غسيل القطع
– ملاحظ لحام
– مهندس / فني تقنية – لحام
– لحام معادن
– مشغل معدات القطع والثني
– مشغل معدات قطع بالليزر
– مشغل مكبس ثني الألواح CNC
– مهندس/ فني تقنية – قطع وثني
– فني مواد
– اختصاصي جودة – القياسات ثلاثية الأبعاد
– فني جودة – المستودع
– مهندس مواد
– مهندس / اختصاصي تقنية معلومات
كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة التفاصيل والشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا .
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