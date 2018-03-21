49 وظيفة فنية شاغرة لدى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، باب التقديم على مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة؛ لحملة الثانوية ” علمي، صناعي ” ولحملة الدبلوم والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– فني تقنية معلومات

– فني جودة – التفتيش النهائي

– فني جودة – المجموعات الرئيسية

– فني جودة – المجموعات الثانوية

– فني جودة – دهان

– فني جودة – لحام

– مخطط

– فني إمداد لوجستي

– فني جودة – القطع والثني

– فني مخزن أدوات

– عامل مستودع

– ملاحظ أعمال قطع وثني

– مهندس / فني تقنية – التفتيش النهائي

– فني تفتيش نهائي

– مهندس / فني تقنية – المجموعات الرئيسية

– ميكانيكي كهربائي

– ملاحظ تجميع

– ميكانيكي تجميع

– مشغل معدة الغسيل – في ورشة الخراطة

– مهندس / فني تقنية – المجموعات الثانوية

– مشغل معدة CNC

– ملاحظ خراطة

– مهندس / فني تقنية – خراطة

– دهان

– إعداد الأسطح للدهان – مشغل

– مهندس / فني تقنية – دهان

– مشغل معدة غسيل القطع

– ملاحظ لحام

– مهندس / فني تقنية – لحام

– لحام معادن

– مشغل معدات القطع والثني

– مشغل معدات قطع بالليزر

– مشغل مكبس ثني الألواح CNC

– مهندس/ فني تقنية – قطع وثني

– فني مواد

– اختصاصي جودة – القياسات ثلاثية الأبعاد

– فني جودة – المستودع

– مهندس مواد

– مهندس / اختصاصي تقنية معلومات

كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة التفاصيل والشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا .