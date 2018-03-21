استخدام ” الدبابيس ” كأداة للقتال في أحد العصور القديمة

القاهرة(صدى):

كشفت الرسوم الموجودة على جدران مقبرة قديمة في مصر، عن استخدام ” الدبابيس ” كأداة للقتال في عصر ما قبل الأسرات؛ حيث أظهرت ملك يهوي على رؤوس أعدائه بدبوس.

وكانت رؤوس الدبابيس يتم صنعها من الصخور النارية، كالبازلت، والحجر الأسواني، أو من الصخور الراسية كالحجر الجيري، أو الرخام.

وأوضحت النقوش أن الدبوس كان يتكون من مقبض من الخشب، الأمر الذي عرضه للتلف والضياع، كما أنه به رأس مثقوب من الحجر، والذي يركب فيه المقبض، ويحكم شدهما معًا بالجلد.

ومن الجدير بالذكر، إنه أصبحت الدبابيس من شارات الملك وأدوات الطقوس الدينية والجنائزية، وانتهى استخدامها كأداة للقتال منذ بداية عهد الأسرات في مصر القديمة.