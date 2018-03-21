بالفيديو والصور.. نقاش سمو ولي العهد والرئيس ترامب خلال غداء العمل

واشنطن(صدى):

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء غداء عمل – في البيت الأبيض بواشنطن، خلال جلسة مباحثات عقدها مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية بعض من تفاصيل الحديث الذي جرى بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب، والتي كشفت عن التخطيط لزيارة الملك سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت.

في الحديث عن النفط، قال الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تطمح إلى سوق نفط مستقر لتلبية احتياجات السوق، وإن رفع إنتاج السعودية النفطي يتطلب استثمارات توفرها يحتاج إلى أسعار نفط جيدة.

وأضاف أن مخزوننا النفطي يكفي لـ84 عاماً، لكن إن اختفى بعض الموردين علينا رفع إنتاجنا، وذلك يتطلب استثمارات من اليوم، والاستثمار يحتاج إلى أسعار نفط جيدة لكي نلبي احتياجات السوق، وإلا سنشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال 4 سنوات، وهذا ليس جيدا بالنسبة لنا ولا للمستهلك.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت صورة لقائمة الطعام التي ضمتها مأدبة الغداء وهي عبارة عن: ” حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط ” ، أما الحلويات: كعكة تين وآيسكريم السمسم.