راؤول غونزاليس يخطط لخلافة زيدان في الملكي

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس صاحب الـ 40 عاما يخطط؛ لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، وتولي مهمة تدريب الملكي.

وبدأ ” غونزاليس ” في أولى خطوات تدريب الملكي، عبر بوابة فريق الشباب؛ حيث أوضح أنه ينوي البداية في تدريب الشباب مثلما فعل ” زيدان ” في البداية.

وأشار أسطورة القلعة البيضاء، إلى أنه سيشارك في دورة إبريل المقبل؛ والتي يخصصها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للاعبين الدوليين السابقين، الذي لعبوا في الدرجة الأولى أكثر من 10 سنوات؛ لمنحهم رخصة تدريب، ليبدأ مسيرته على غرار المدرب الفرنسي.