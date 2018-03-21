” التواصل العدلي ” يحل مشكلة مرابط في الحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

طلب أحد المرابطين في الحد الجنوبي، اليوم الأربعاء، المساعدة من حساب التواصل العدلي على موقع ” تويتر ” والتابع لوزارة العدل، حيث أكد أن هناك تعنت من البنك الرافض إعادة جدولة؛ لعدم إيقاف الخدمات.

وقال المرابط عبدالله العنزي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” السلام عليكم أنا من جنود الحد الجنوبي وعلي إيقاف خدمات و ابي مساعده البنك رافض إعادة جدولة لأن علي إيقاف خدمات وش الحل وعندي ما يثبت أني من المشاركين الآن علي خط النار ” .

من جانبه، ردَّ حساب التواصل العدلي، قائلاً : ” وعليكم السلام عزيزي المستفيد نفيدك بأن تعميم معالي الوزير يفيد مراعاة ظروف المرابطين بالحد الجنوبي ومنه أن للدائرة رفع إيقاف الخدمات إذا ترتب عليه ضرر عام وإجراء ذلك وتقديره راجع لقاضي التنفيذ ويسعدنا تواصلك ” .