استخدام نبات ” العشر ” في العلاج قد يسبب الوفاة

نورة الشهري(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تحذيرًا لمرضى السكري، بشأن استخدام نبات شجرة العشر للعلاج، موضحًا أنه قد يتسبّب في أعراض مؤذية، تتسبب في وفاة المريض.

حيث قال الدكتور ” النمر ” : ” إن نبات شجرة العشر سام، وإلى الآن ليس علاجًا للسكري، وأكّد أن استعماله بالطريقة المنتشرة قد يسبّب تسمّمًا وتشنجًا ووفاة ” .

أتى ذلك في تعليق له على مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام وافد فلبيني ورقة من شجرة ” العشر ” ، زاعمًا أن استخدامها تحت القدمين والمداومة عليها لمدة شهر بمقدار ساعة يوميًا، من شأنه أن يعالج مرض السكري.