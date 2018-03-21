” الخضيري ” يحذر من استخدام النفثالين ويوضح السبب

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصّص في أبحاث المسرطنات، أن الكثير من الدول، قامت بمنع استخدام ” النفثالين ” كمطهر؛ وذلك لخطورته على الدم والمخ والأعصاب؛ مشيرًا لوجود دراسة أثبتت أنه تسبّب في سرطان لفئران التجارب، بعد سنتين من التعرُّض ” للنفثالين ” مرة في الأسبوع فقط.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما بالك بمَن يستخدمه في المنزل؛ لتطهير وتعطير الحمامات وحمامات المساجد، سيكون الخطر أشد فتجنبوه ” .

ويجدر الإشارة إلى أن المختصون، حذروا من مادة ” النفثالين ” كمطهر؛ وذلك لخطورته على الدم والمخ والأعصاب، حيث ثبت أن أبخرته تتسبب في الإصابة بالسرطان، كما أثبتت الدراسات الأمريكية، ظهور نشاط سرطاني على فئران تعرّضت لأبخرته مرة في الأسبوع لمدة سنتين.