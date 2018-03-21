” الخضيري ” يحذر من استخدام النفثالين ويوضح السبب
أوضح الدكتور فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصّص في أبحاث المسرطنات، أن الكثير من الدول، قامت بمنع استخدام ” النفثالين ” كمطهر؛ وذلك لخطورته على الدم والمخ والأعصاب؛ مشيرًا لوجود دراسة أثبتت أنه تسبّب في سرطان لفئران التجارب، بعد سنتين من التعرُّض ” للنفثالين ” مرة في الأسبوع فقط.
وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما بالك بمَن يستخدمه في المنزل؛ لتطهير وتعطير الحمامات وحمامات المساجد، سيكون الخطر أشد فتجنبوه ” .
ويجدر الإشارة إلى أن المختصون، حذروا من مادة ” النفثالين ” كمطهر؛ وذلك لخطورته على الدم والمخ والأعصاب، حيث ثبت أن أبخرته تتسبب في الإصابة بالسرطان، كما أثبتت الدراسات الأمريكية، ظهور نشاط سرطاني على فئران تعرّضت لأبخرته مرة في الأسبوع لمدة سنتين.
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