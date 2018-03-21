الشركة المتهمة باستغلال بيانات مستخدمي فيسبوك تحيل مديرها للتحقيق

واشنطن(صدى):

أحالت شركة ” كامبردج أناليتيكا ” البحثية مديرها التنفيذي ” ألكسندر نيكس ” للتحقيق، وذلك بعد اتهام الشركة باستغلال بيانات مستخدمي ” فيسبوك ” أثناء الحملة الإنتخابية للرئيس الأمريكى “دونالد ترامب “.

حيث قال نيكس إن الشركة استخدمت الرشاوي وأعمال مخالفة لخداع السياسيين، وبررت الشركة قرارها بأنه يعكس مدى جديتها ورفضها الأمر المشين الذي حدث، بالإضافة أن ” نيكس ” لا يمثل كيان الشركة.

كما استدعى البرلمان البريطاني،المدير التنفيذي لشركة ” فيسبوك ” مارك زوكربيرج لاستجوابه حول فضيحة ” كامبريدج أناليتيكا ” فى أعقاب التقارير التي تفيد بإساءة استخدام بيانات 50 مليون مستخدم، من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في عام 2016، وهي واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.