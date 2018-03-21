الدوحة تنهار بإرهابها.. ارتفاع ديون الحكومة القطرية وتفاقم أزمتها

طلال الضوي(صدى):

تتواصل المقاطعة العربية لقطر في ظل استمرار دعمها للإرهاب وتصعيدها لأعمالها الخبيثة ضد جيرانها، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة القطرية خاصة على المستوى الاقتصادي.

وكشف تقرير حديث عن آخر مجريات الأوضاع الاقتصادية القطرية، ارتفاع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى خلال شهر فبراير الماضي بنحو 6.34 مليار ريال قطري، حيث بلغت 536.9 مليار ريال قطري بنهاية الشهر.

وأوضح التقرير أن الديون القطرية ارتفعت خلال الأشهر الـ8 الماضية وتحديدًا في الشهر الثاني للمقاطعة العربية يوليو 2017، بنحو 65.04 مليار ريال قطري، كما نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري يناير و فبراير بنسبة 2%.

كما ارتفع مجموع ديون القطاع العام القطري بنحو 6.3 مليار ريال قطري لاستدانته من المصارف الداخلية، في حين تراجعت ديونها من المصارف الخارجية بنحو 247.1 مليون ريال قطري.