واتساب يدعو الجميع لإلغاء حساباتهم بموقع فيسبوك

نورة الشهري(صدى):

دعى مؤسس تطبيق واتساب ” براين أكتون ” جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة إلغاء حساباتهم الشخصية من على الموقع .

حيث قال أكتون في تغريدة له على تويتر: ” لقد حان الأوان .. أمسح فيسبوك “.

كما جاءت تصريحات أكتون عقب هبوط قيمة أسهم فيسبوك، نظرًا لاتهامها بسوء استخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين، والفشل في تحديد الأخبار الزائفة.

مع العلم أن فيسبوك قد اشترى تطبيق واتس آب، مقابل 16 مليار دولار، مما حول مؤسسي واتس آب براين أكتون وجان كوم لأصحاب ثروات طائلة .