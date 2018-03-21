دفاع ريهام سعيد يطلب إخلاء سبيلها والقاضي يرفض

القاهرة(صدى):

قامت محكمة جنايات الجيزة بمصر، بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 21 مارس الحالي؛ لتنفيذ طلبات الدفاع في القضية المعروفة بـ ” خطف الأطفال ” .

ويجدر الإشارة إلى أن دفاع ريهام سعيد، طلب إخلاء سبيلها؛ بسبب ابنها الرضيع، الذي يرفض اللبن الصناعي، ويتعرض للخطر، إلا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع.

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، حضرت إلى المحكمة في حالة نفسية سيئة؛ وذلك بعد أن أحالتها النيابة العامة للجنايات، في واقعة ” خطف الأطفال ” .