بالصور.. قصة سلسلة مفاتيح لعبت دورا كارثيا في غرق سفينة ” تيتانيك “

متابعات(صدى):

كشف المراقب، فريد فليت، الذي نجا من بين 1522 شخصًا لقوا مصرعهم في كارثة غرق السفينة تيتانيك، عن قيام ملاك السفينة باستبدال البحار، ديفيد بلير، المسؤول عن الحفاظ على مفاتيح خزانة بها مناظير المراقبة الخاصة بالسفينة.

وأوضح ” فليت ” أن البحار نسي أن يسلم المفاتيح للحارس الجديد؛ الأمر الذي تسبب في عدم تمكنهم من الوصول إلى المنظار الذي يساعد على البحث عن الأخطار البعيدة، بما في ذلك علامات سوء الأحوال الجوية والجبال الجليدية؛ مما أدى إلى وقوع الكارثة.

وأكد ” فريد فليت ” أن لو كانت سلسلة المفاتيح موجودة؛ لتمكنوا من رصد الجبل الجليدي قبل وقت كافي من الاصطدام به، وعدم وقوع تلك الكارثة المفجعة التي أودت بحياة الكثيرين.

ومن الجدير بالذكر إنه يتم عرض الميداليات الآن في مزاد Hansons بـ Derbyshire، مع تقدير لسعرها يبلغ حوالي 18 ألف جنيه إسترليني؛ كما تم بيع المفتاح والبطاقة البريدية التي كانت تقدر بنحو 70 ألف جنيه إسترليني، في مزاد عام 2007.