كليات عنيزة تشارك في مهرجان عنيزة السادس للثقافة

تركية البدر(صدى):

شاركت كليات عنيزة في مهرجان عنيزه السادس للثقافة والذي أقيم خلال الفترة 23-26 من الشهر الماضي بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي بالمحافظة وذلك ضمن الأجنحة المشاركة بالمهرجان

وقالت الدكتورة فاتن الحربي مساعدة المشرف العام عضو هيئة التدريس بان مشاركة الكليات في المناشط الثقافية تهدف إلى دعم الثقافة والمثقفين علاوة على ربط مخرجات الكليات بسوق العمل وردم الفجوة بين النظرية والتطبيق.

لافتة إلى إشادة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود حفظه الله أمير منطقة القصيم بالجناح من خلال مشاركة الطالبات والتي تهدف إلى نشر رسالة الكليات في تقديم البرامج التعلمية وفقاً لمعايير الجودة للمساهمة في إعداد كفاءات نسائية مؤهلة لسد احتياجات سوق العمل في مجالات مختلفة مؤكده على دور الكليات في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية المتخصصة للطالبات التي تساهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وفق مخرجات المؤهلات التعلمية ( البكالوريوس ) للطالبات في العديد من المجالات للاستفاده منها اثناء افتتاح المشاريع ومواكبتها سوق العمل ولرؤية ٢٠٣٠.