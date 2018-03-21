قيمة صفقة انتقال عبد الله السعيد لدوري المحترفين
يبدو أن نادي الأهلي المصري بات لا يرغب في بقاء اللاعب عبد الله السعيد بين صفوفه؛ خاصة في ظل الهجوم الحاد عليه من قبل جماهير القلعة الحمراء؛ لذلك تقرر انتقالة إلى دوري المحترفين.
وكشف لاعب الأهلي المصري السابق إسلام الشاطر، عن قيمة صفقة انتقال ” السعيد ” إلى دوري المحترفين عبر بوابة أهلي جدة؛ والتي بلغت 2,5 مليون دولار؛ ليؤكد بالفعل انتقال اللاعب للأهلي.
وكان النادي الأهلي المصري قرر بيع ” السعيد ” في الانتقالات الصيفية عقب التجديد معه لـ 3 مواسم؛ لتنتهي أزمته بالرحيل عن القلعة الحمراء.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3098 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله حرام دا اسفاف و تقولون ما عندنا فلوس الاهلي المصري جدد له بعدما علم انه وقع لغريمة نادي الزمالك وخرب عليهم عشان هو يستفيد من بيعة للخليج