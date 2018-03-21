قيمة صفقة انتقال عبد الله السعيد لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يبدو أن نادي الأهلي المصري بات لا يرغب في بقاء اللاعب عبد الله السعيد بين صفوفه؛ خاصة في ظل الهجوم الحاد عليه من قبل جماهير القلعة الحمراء؛ لذلك تقرر انتقالة إلى دوري المحترفين.

وكشف لاعب الأهلي المصري السابق إسلام الشاطر، عن قيمة صفقة انتقال ” السعيد ” إلى دوري المحترفين عبر بوابة أهلي جدة؛ والتي بلغت 2,5 مليون دولار؛ ليؤكد بالفعل انتقال اللاعب للأهلي.

وكان النادي الأهلي المصري قرر بيع ” السعيد ” في الانتقالات الصيفية عقب التجديد معه لـ 3 مواسم؛ لتنتهي أزمته بالرحيل عن القلعة الحمراء.