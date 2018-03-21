” كوريا الجنوبية ” تصرح بقمة محتملة مع أمريكا وكوريا الشمالية

سول(صدى):

صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، بأن هناك احتمال عقد قمة ثلاثية، تجمعه مع زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قائلًا: ” إن المحادثات يجب أن تتركز، على إنهاء التهديد النووي، في شبه الجزيرة الكورية ” .

وأوضح ” مون جي ” ، أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية، تُعد حدثًا تاريخيًا مميزًا بحد ذاتها، مشيرًا إلى أنه بناءً على نتائجها، سيصبح من الممكن لاحقًا، عقد لقاء ثلاثي بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة.

وأضاف: ” سلسلة اللقاءات يجب أن تسفر عن، وضع نهاية تامة للمشكلة النووية، وأن تؤسس لنشر السلام في شبه الجزيرة الكورية ” .

يجدر الإشارة إلى أن اللقاء، سيعقد في قرية الهدنة الحدودية ” بانمونجوم ” ، كما تقترح سيئول عقد القمة الثلاثية في نفس المكان.