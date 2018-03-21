البنك الأهلي التجاري يتيح وظائف إدارة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك الأهلي التجاري، عدداً من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع إدارات البنك في الرياض، وجدة.

وأشار البنك عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إلى أن الوظائف هي: مسؤول مراقبة أمن المعلومات بالرياض، مدير إدارة أمن المعلومات بالرياض، مسؤول أول مراقبة أمن المعلومات بالرياض، ومدير منع الاحتيال بجدة.

وأكد البنك أن التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، من خلال الرابط هنا