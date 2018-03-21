ولي العهد يعلن عن استثمارات بنحو 200 مليار دولار بين المملكة وأمريكا

واشنطن(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عن عمل الرياض وواشنطن على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين، وذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء.

وقال سمو ولي العهد، أن المملكة وأمريكا أقدم الحلفاء في الشرق الأوسط منذ أكثر من 80 سنة، والعلاقات المشتركة تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية، حيث وفرت نحو 4 ملايين وظيفة في أمريكا وكذلك في المملكة، مؤكداً أن هناك الكثير لفعله في المستقبل.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي أن العلاقات الثنائية أفضل من أي وقت مضى، مشيداً بصداقته مع ولي العهد التي وصفها بـ ” العظيمة ” ، مضيفاً : ” لقد زرت السعودية في شهر مايو، هناك أشياء تمت الموافقة عليها وهي قيد البناء، وسوف تقدم إلى السعودية عن قريب ” .

كما أكد ” ترامب ” على أن العمل المشترك بين البلدين جاري بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب من أي جهة، كما أنه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب، متابعاً : ” قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها ” .

أما عن الاتفاق النووي الإيراني، أشار ” ترامب ” إلى أن هذا الأمر سيتم حسمه لاحقاً، مقترحاً ان يتم عقد اجتماع أمريكي روسي لبحث سباق التسلح بين البلدين الذي بدأ يخرج عن نطاق السيطرة، والأوضاع في أوكرانيا وسورية وكوريا الشمالية.

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