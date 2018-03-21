فرنسا تفرض عقوبات فورية على التحرش الجنسي

باريس(صدى):

أعلنت فرنسا سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي، اليوم الأربعاء، من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مشروع القرار يتضمن أن ” النساء لن يخفن في الخارج ” ، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم والتي نتج عنها حركة احتجاج على الانترنت.

وطبقا للتشريع، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة.

وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر. وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.

وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هي خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات.