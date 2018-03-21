رفض الارتباط بها فشوهت وجهه بحمض كاوي

دكا(صدى):

اقدمت فتاة على تشويه وجه شاب وإصابته بندوب لمدى الحياة لرفضه حبها لها وعدم الارتباط بها .

حيث ألقت الفتاة حمض كاوي على وجه الشاب ” محمود حسن ماروف ” البالغ من العمر 17 عاما ببنجلاديش، بعد عرضها الارتباط عليه ومطاردته لعدة أشهر ورفضه لها.

أصيب الشاب بحروق بالغة في الوجه شوهته تماما.