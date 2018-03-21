رفض الارتباط بها فشوهت وجهه بحمض كاوي
اقدمت فتاة على تشويه وجه شاب وإصابته بندوب لمدى الحياة لرفضه حبها لها وعدم الارتباط بها .
حيث ألقت الفتاة حمض كاوي على وجه الشاب ” محمود حسن ماروف ” البالغ من العمر 17 عاما ببنجلاديش، بعد عرضها الارتباط عليه ومطاردته لعدة أشهر ورفضه لها.
أصيب الشاب بحروق بالغة في الوجه شوهته تماما.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2944 ] نشر منذ 48 دقيقة
لم تقدم على هذا الفعل الا انتقام من الشاب-ولم تطارد وراه طيلة تلك الفتره الا تبيه يتحمل مسوؤليته-خدعها وانسحب-والله اعلم-
رند[ عدد التعليقات: 8548 ] نشر منذ 47 دقيقة
غصب هو هذي والله [ النشبة ] وياكثر أشكالها من قويات الوجيه.
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بعد [ عرضها ] الإرتباط عليه [ ومطاردته ] لعدة أشهر ورفضه لها.
جا لك كلامــــي ماقلت لك فيه منهم يتبلون الرياجيل وإذا ما أستجاب دبسته فـ مصيبة ونكبته
ولا شوهت سمعته ولاتسببت له فـ عاهة مستديمة عنجد هالأشكال دنيئات وماعندهن ذرة ’’كرامة’’
هالنوعية آخر من يتكلم عن ’’الحُـب’’ اللي يحب شخص مــايضره.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
الحل يشوه وجهها وبعدها راح تجري وراه عشان يتزوجها
ويدار مادخلك شر
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2944 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا وانت الصادقه يشوه أشياء مخفيه على شان كل ماتقدم لها احد ترفض وهي عارفه السبب والناس ماتدري عن الداخل وش فيه -يخليها في عذاب-
كان زمان[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 8 دقائق
انتقام الأنثى خطير ..