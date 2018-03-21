مسهور: سمو ولي العهد يقود بعثا جديدا للدبلوماسية السعودية

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب الصحفي هاني مسهور، اليوم الأربعاء، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود بعثًا جديدًا للدبلوماسية السعودية وفق أطر مختلفة وبعيدة عن التقليدية، لافتًا إلى أن زيارات سمو ولي العهد إلى مصر وبريطانيا والولايات المتحدة تكشف عن نظرة استراتيجية جديدة للمملكة.

كما أَشار إلى أن المملكة تركز بشكل واضح لإظهار حقيقة الدور الإيراني في المنطقة وتقدم الكثير من الأدلة الملموسة على ذلك، حيث قادت مرحلة هامة لتثبيت الأمن والاستقرار بالمنطقة منذ 2011 في مواجهة واحدة من أكبر الموجات التخريبية.

ولفت إلى أن أولى مكاسب زيارة ولي العهد ظهرت في تصويت مجلس الشيوخ باستمرار الولايات المتحدة ضمن عملية إعادة الأمل في اليمن بالمشاركة مع التحالف العربي، حيث وضعت اجتماعات سموه تصورًا واضحًا للأزمة اليمنية وأهمية مشاركة أمريكا في محاربة الإرهاب.