بالفيديو والصور.. ” جازان ” تستجيب لشكوى وجود خزان أرضي مكشوف بأبوعريش
استجابت أمانة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خزان أرضي مكشوف في الحزام الدائري الشمالي في أبوعريش.
وأوضحت أمانة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم تحويل مقطع الفيديو إلى بلدية أبوعريش، والتي بدورها قامت بمعالجة فتحة الخزان بشكل كامل.
تنبيه..
خزان ماء أرضي مكشوف
📍الحزام الدائري الشمالي #ابوعريش @SaudiDCD @jazansa pic.twitter.com/GDH4ISMZ0P
— جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
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