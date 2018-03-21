بالفيديو والصور.. ” جازان ” تستجيب لشكوى وجود خزان أرضي مكشوف بأبوعريش

تركي السالم(صدى):

استجابت أمانة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خزان أرضي مكشوف في الحزام الدائري الشمالي في أبوعريش.

وأوضحت أمانة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم تحويل مقطع الفيديو إلى بلدية أبوعريش، والتي بدورها قامت بمعالجة فتحة الخزان بشكل كامل.