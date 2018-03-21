بالفيديو.. فتاة تقود سيارة تقطع إشارة مرورية وتصدم شخصا
تقبل الكثير من السعوديات على كسر حاجز الخوف، بالإقدام على تجربة قيادة السيارة عبر الاجهزة الافتراضية حتى يكنّ جاهزات قبل بدء الموعد الرسمي للسماح لهن بالقيادة في شهر شوال المقبل.
ووثقت عدد من مقاطع الفيديو هذه التجارب، والتي لم يخل بعضها من الطرافة، حيث أظهر مقطع فيديو فتاة تقود السيارة المحاكاة المخصصة لتجربة القيادة تقطع الإشارة رغم التحذيرات ولم تكتف بذلك بل صدمت شخصاً عابر للطريق، في لقطة أثارت تندراً من الناشطين عبر مواقع التواصل.
وكانت عدد من الجهات الحكومية وفرت العديد من أجهزة المحاكاة ضمن فعالياتها المختلفة، كان أخرها توفير المرور في جناحه بالجنادرية جهاز سيارة ” السيميوليتر ” (المحاكاة) المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية.
ويحتوي السيميوليتر على برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة، يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة، في خطوة لتدريب النساء على قيادة السيارة وكسر حاجز الخوف للكثير منهن قبل البدء في قيادة السيارة الحقيقية.
باقي ٣ شهور تقريبًا يمديكم تكثفون الدراسة😅 pic.twitter.com/zlUGqZtiIK
— شبكة أبو نواف (@AbuNawafNet) March 21, 2018
ابو سراج[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 53 دقيقة
اول الغيث قطرة وهذه بديتها الله يستر من الجايه
الحربي[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 47 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ألم أقل لَكُم بأنها رؤية عمياء Blind Vision 2030 ؛ والقادم أدهى وأمر 🔥🔥🔥
فبالإضافة إلى أن قيادة المرأة للسيارة محرّمة شرعاً 🔥🔥🔥 سينطوي على هَذِه المصيبة مصائب أخرى :⬇️
1- إنتشار الزنا – والعياذ بِاللّه مِنْه ومن أهله 🔥 وَهُو من كبائر الذُّنوب وجريمة شرعيّة لاتغتفر 🔥
2- الإختلاط المحرّم شرعا 🔥🔥🔥 ستزداد وتيرته ويزداد الفسق والفجور والمجون عمّا هُو عَلَيْه في
وقتنا الحاضر 🔥 وجريمة إنسانية أخرى ستزداد ؛ ألا وَهِي كَثْرَة الأبناء الغير شرعيون (( أبناء الزنا ))🔥🔥🔥
3- إن لَم يتدارك الجميع هَذِه الجريمة الشرعيّة قبل أن تستفحل وتنتشر كمرض السرطان – أعاذنا اللَّه وإياكم مِنْه
فإن العقوبات الإلهية قادمة لامحالة في قادم الأيام ؛ إن اللَّه – عزّ وجلّ يمهل ولايهمل ✍🏻✍🏻✍🏻🔥☝️
مع وافر المحبة .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههههههههه 😬😬
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3098 ] نشر منذ 31 دقيقة
ليش سوء النية طالما ولي امرها موافق و محتشمة في ملابسها و تعرف تسوق ايش المشكلة والمرور ما قصر المخالفات زيها مثل الشباب و ان كنت اتمني ان لا تقود السيارة الا من كانت 25 سنة وليس اقل و ربنا يحفظ بناتنا و شبابنا
كان زمان[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله صدقت .. حسبتها واقعية ..!!