بالفيديو.. فتاة تقود سيارة تقطع إشارة مرورية وتصدم شخصا

نايف السالم(صدى):

تقبل الكثير من السعوديات على كسر حاجز الخوف، بالإقدام على تجربة قيادة السيارة عبر الاجهزة الافتراضية حتى يكنّ جاهزات قبل بدء الموعد الرسمي للسماح لهن بالقيادة في شهر شوال المقبل.

ووثقت عدد من مقاطع الفيديو هذه التجارب، والتي لم يخل بعضها من الطرافة، حيث أظهر مقطع فيديو فتاة تقود السيارة المحاكاة المخصصة لتجربة القيادة تقطع الإشارة رغم التحذيرات ولم تكتف بذلك بل صدمت شخصاً عابر للطريق، في لقطة أثارت تندراً من الناشطين عبر مواقع التواصل.

وكانت عدد من الجهات الحكومية وفرت العديد من أجهزة المحاكاة ضمن فعالياتها المختلفة، كان أخرها توفير المرور في جناحه بالجنادرية جهاز سيارة ” السيميوليتر ” (المحاكاة) المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية.

ويحتوي السيميوليتر على برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة، يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة، في خطوة لتدريب النساء على قيادة السيارة وكسر حاجز الخوف للكثير منهن قبل البدء في قيادة السيارة الحقيقية.