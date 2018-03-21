بالصور.. اشتعال مطعم بالكامل ومحل مجاور له إثر تسرب غاز في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث اشتعال لحظي نتيجة تسرب غاز في مطعم مساحته ٤٥٠م٢ بالحرازات في جدة.

وأسفر الحادث عن أضرار بكامل المطعم، ومحل مجاور وإحدى المركبات المتوقفة أمام المطعم، بينما لم يتم وقوع إصابات، وذلك وفقًا لما أكده ” 911 ” عبر الحساب الرسمي له على موقع ” تويتر ” .

وأوضح ” 911 ” ، أن الجهات المختصة قد باشرت الحادث، وتم التأكد من جوانب السلامة بموقع الحادث.