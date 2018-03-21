بعد سرقته.. كلب يعثر على كأس العالم وينقذ بريطانيا من الفضيحة

طلال الغامدي(صدى):

مع اقتراب مونديال روسيا 2018، وبقاء أشهر قليلة على انطلاقه، تُعاد إلى الأذهان القصص والأحداث الهامة والمثيرة المرتبطة بالبطولة الأكثر شهرة في العالم.

ومن بين الذكريات المثيرة المتعلقة بالمونديال، ما وقع في 20 مارس عام 1966، حيث تعرض كأس العالم، والذي كان حينها يطلق عليه كأس ” جول ريميه ” إلى السرقة من لندن.

واختفى الكأس أثناء معرض لطوابع البريد في لندن؛ ولم تستطع الشرطة العثور عليه على مدار استمرار البحث أسبوع.

وانقذ الشرطة كلبًا يدعى ” بيكليز ” حيث عثر على الكأس أثناء تجوله مع صاحبه الذي يدعى ” ديفيد كوربيت ” ، حيث كان مخبئًا في لفافة ورق أسفل شجرة بحديقة مقاطعة جنوب شرقي لندن؛ بفضل حاسة الشم العالية لديه.

وكانت تلك الواقعة سببًا في شهرة الكلب؛ الذي حصل صاحبه على مكافآة 6 ألاف جنيه استرليني، في حفل احتفال منتخب انجلترا بعد فوزه بالكأس.