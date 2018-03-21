الكفاح القابضة بالشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من الدمام، والأحساء.

وذكرت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول الصحة والسلامة والبيئة، و مدير سلسلة التوريد، و مهندس إنتاج- ورشة عمل، و مهندس تركيب، ومدير التصاميم، و مسؤول السلامة، بالإضافة إلى مشرف ورشة عمل.

وأشارت ” الكفاح القابضة ” إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: هنا