” العدل ” توجه نصائح هامة للمواطنين قبل إجراء الوكالة

حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة العدل، صباح اليوم الأربعاء، عدة نصائح مهمة للمواطنين قبل إجراء الوكالة، وذلك على النحو التالي:

– اقرأ الوكالة جيدًا قبل توقيعها.

– لا تجعل الوكالة مطلقة إلا عند الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك.

– حدد المطلوب من الوكيل في الوكالة ولا توكل إلا بالقدر الذي تريد إنجازه.

– لا تتردد في سؤال كاتب العدل أو الموثق عن أي عنصر من عناصر الوكالة و تبعاتها.

– تأكد جيدًا قبل أن توكل في كل من: ” الإقرار، الصلح، التنازل، حق توكيل الغير، الاستلام والتسليم ” .

وقدمت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ثلاث طرق لإجراء الوكالات، تتمثل في:

1- كتابة العدل.

2- الموثقون.

3- كتابات العدل المتنقلة ” لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية و الملاحظة ” .