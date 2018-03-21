” العدل ” توجه نصائح هامة للمواطنين قبل إجراء الوكالة
وجهت وزارة العدل، صباح اليوم الأربعاء، عدة نصائح مهمة للمواطنين قبل إجراء الوكالة، وذلك على النحو التالي:
– اقرأ الوكالة جيدًا قبل توقيعها.
– لا تجعل الوكالة مطلقة إلا عند الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك.
– حدد المطلوب من الوكيل في الوكالة ولا توكل إلا بالقدر الذي تريد إنجازه.
– لا تتردد في سؤال كاتب العدل أو الموثق عن أي عنصر من عناصر الوكالة و تبعاتها.
– تأكد جيدًا قبل أن توكل في كل من: ” الإقرار، الصلح، التنازل، حق توكيل الغير، الاستلام والتسليم ” .
وقدمت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ثلاث طرق لإجراء الوكالات، تتمثل في:
1- كتابة العدل.
2- الموثقون.
3- كتابات العدل المتنقلة ” لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية و الملاحظة ” .
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