ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تتجاوز 9 آلاف دولار

عادل الحربي(صدى):

عادت العملة الرقمية ” بتكوين ” إلى التعافي مرة أخرى خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل المستثمرين تجاه توجهات المنظمين والسلطات الحكومية في الأسواق الرئيسية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 1.50% إى 9050 دولار، في الـ09:17 صباحًا بتوقيت مكة، متجاوزة حاجز الـ9 آلاف دولار للمرة الأولى في أسبوع.

كما سارت على نهجها باقي العملات الرقمية، حيث زادت ” إثريوم ” بنسبة 4.85% إلى 582 دولار، وصعدت ” الريبل ” بنسبة 1% إلى 71 سنتًا بعد انهيارها أمس، كما ارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.70% إلى 1061 دولار.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 50 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، مسجلة 353 مليار دولار.

وكان قادة البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين أكدوا في اجتماعهم هذا الأسبوع، تقديرهم للابتكار التكنولوجي الداعم للعملات الرقمية وفاعليته، رغم تحذيرهم من الخطر الكامن وراء هذه الأصول.