” الجزائية ” تصدر حكمها في قضية سفاح ” مدرسة الرياض “

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض بالقصاص من المعلم العراقي أسامة نجم والذي أقدم في شهر رمضان من العام الماضي على قتل مدرسَيْن آخرين، أحدهما سعودي والآخر مقيم فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية.

وأوضحت مصادر أن الحكم في الجريمة التي هزت الشارع السعودي في شهر رمضان العام الماضي سوف تحال لمحكمة الاستئناف للتصديق عليه.

يذكر أن الجريمة وقعت في شهر رمضان الماضي، وتعود أسبابها إلى خلافات سابقة، أدت إلى قيام الإدارة بفصل المقيم من عمله ويحمل الجنسية العراقية.

وأوضح شرطة الرياض وقتها ملابسات الحادثة بأنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة، نتج عنه وفاة شخصين في الحال وإصابة ثالث، وبمعاينة مسرح البلاغ ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي، عثر على شخصين متوفيين في الموقع جراء تعرضهما لإطلاق النار.

وأضافت أنه تم التعميم عن الجاني وفق الأوصاف التي أدلى بها الشهود، وبعد جهود ميدانية متواصلة تم ضبطه من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض (عراقي الجنسية/ في العقد الرابع من العمر) رغم محاولته التنكر وتغيير ملامحه، وضبط بحوزته سلاح الجريمة و23 طلقة.