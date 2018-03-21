الجبير: لقاء ولي العهد و ” ترامب ” يؤكد على الشراكة التنموية والسياسية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان إيجابياً ومعبراً عن الشراكة الإستراتيجية الأصيلة بين البلدين الصديقين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لقاء سيدي سمو ولي العهد في واشنطن بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان إيجابياً ومعبراً عن الشراكة الإستراتيجية الأصيلة بين البلدين الصديقين، ويؤكد على العمل المشترك تنموياً وسياسياً ويرسخ شراكتنا من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ” .

وكان ” ترامب ” قد استقبل سمو ولي العهد أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، مشيداً في مستهل اللقاء بصداقته مع ولي العهد ووصفها بالعظيمة، مبيناً أن العلاقات الأمريكية السعودية أفضل من أي وقت مضى.

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