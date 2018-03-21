بعد الإطاحة به.. بماذا يخطط وزير خارجية تركيا مع ” تيلرسون “

أنقرة(صدى):

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الأربعاء، عن إجراء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاتً هاتفياً مع نظيره الأمريكي المقال ريكس تيلرسون.

واكتفت المصادر، بالإعلان عن المكالمة فقط، دون الإفصاح عن ما تطرق إليه الجانبان خلالها.

ومن المعروف أن ” تيلرسون ” هو حليف تركيا وقطر في الولايات المتحدة الأمريكية ودائماً ما يدافع عن سياساتهم؛ لذلك غير مستبعد أن يكون هناك شيئاً يخطط الجانبان إلى فعله خاصة بعد إقالة ” تيلرسون ” من منصبه.

ومن المقرر أن يبقى تيلرسون في منصبه حتى نهاية مارس الجاري.