برنامج ” الإحلال ” يعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف، في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة الشهادة الابتدائية وشهادة الثانوية العامة، ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل لدى شركة ” شاينا جيو انجنيرنج ” ، وشركة ” منارة الأفق للتموين ” في محافظة الجبيل، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس مدني في الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– رئيسة فريق عمل – قائدة مجموعة ” وظيفتين “: شهادة الثانوية العامة.

– عامل تحميل: الشهادة الابتدائية.

وأوضح البرنامج، إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي:هنا