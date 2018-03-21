بالصور.. أمير الباحة يدشن مشروع إنارة طريق عقبة الملك فهد  

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس ، مشروع إنارة طريق عقبة الملك فهد بكامل إمتدادها من مدينة الباحة في السراة وصولاً إلى محافظة المخواة في القطاع التهامي الذي بلغت تكلفته أكثر من 5 ملايين ريال .

وكان في إستقبال سموه الكريم لدى وصوله موقع تدشين المشروع الواقع على مطلات الشفا بمدينة الباحة، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي ورئيس المجلس البلدي بالباحة أحمد بن مسفر آل هادي ووكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالعزيز بن بركات المالكي .

واستمع سمو أمير الباحة خلال التدشين إلى شرح من الدكتور السواط عن مراحل تنفيذ المشروع المتضمنة إستكمال إنارة كامل طريق العقبة التابع لوزارة النقل والبالغ طوله (٢٦ كلم )، البالغ تكلفة تنفيذه أكثر من خمسة ملايين ومائتين ألف ريال، مشيراً إلى أن المشروع شمل تركيب ٦٩٨ عمود إنارة مزوّد بمصباح بقوة إضاءة تبلغ (٤٠٠ وات)، مع تركيب كيبلات أرضية بطول طريق العقبة البالغ ٢٦ كلم طولي، كما تم تركيب عدد (١٤) محولاً كهربائياً موزعة على امتداد المشروع.

‏ثم شاهد سمو أمير المنطقة طريق العقبة بعد إطلاق التيار الكهربائي له، منوهاً سموه بما تحظى به المنطقة من إهتمام ودعم من لدن قيادتنا الحكيمة – حفظها الله – حيال توفير كل ما يحتاجه المواطن من مشاريع وخدمات ، مقدماً سموه شكره لأمين المنطقة الدكتور علي السواط ولجميع منسوبي الأمانة وكذلك للشركة المنفذة للمشروع .

من جانبه بين أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أنه وبتوجيه من سمو أمير المنطقة قامت الأمانة بسرعة إنارة هذا الطريق الحيوي المهم لعقبة الباحة لكونه الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الإدارية مدينة الباحة ومحافظات القطاع التهامي حيث يرتاده يومياً عدد كبير من المواطنين والزوار والموظفين وطلاب الجامعة، وأعرب عن شكره وأمتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على الدعم والتوجيه الذي تحظى به أمانة المنطقة من لدن سموه الكريم لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهالها وزوارها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز الإدارية بالمنطقة ، مؤكداً أن الأمانة تحرص كل الحرص في الفترة القادمة على إنشاء مشاريع سياحية نوعية تحقيقاً لتطلعات ورؤى سمو أمير المنطقة .

حضر التدشين مدير عام مكتب سمو امير الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين .