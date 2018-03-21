حقيقة عدم مشاركة نيمار في المونديال

نواف السالم(صدى):

كشف رودريغو لاسمر طبيب منتخب البرازيل مدى إمكانية مشاركة اللاعب نيما دا سيلفا مع الفريق في مونديال روسيا 2018.

وقال ” لاسمر ” ، إن ” نيمار ” يخوض برنامجه التأهيلي بشكل جيد؛ عقب خضوعه لعملية جراحية في القدم اليمنى في بداية مارس الجاري.

وأشار إلى أن معالجي نيمار يعملون بطريقة احترافية للغاية؛ لمساعدة نيمار على اللحاق بالمنتخب في المونديال، قائلًا : ” لن يغيب عن كأس العالم.. فبعد العملية حددنا مهلة ستة أسابيع قبل إعادة تقييم حالته “.

وعن الأزمة بين المنتخب وباريس سان جيرمان فريق اللاعب، قال : ” منذ اليوم الأول، كنا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج الذي يجب أن يتبعه.. انسجامنا كان تاماً، وفوجئنا عندما ظهرت الروايات حول خلافنا في الإعلام، ولكن الأمر يتعلق فقط بالشائعات والتكهنات “.