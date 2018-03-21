” الأرصاد ” تطلق إنذارا مبكرا لمنطقتين

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، إنذار متقدم لأهالي مكة المكرمة ” الشفا ” ، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة، ستشمل مناطق ” المحمدية، ميسان ” والأجزاء المجاورة، من الساعة 2.00 مساءً للساعة 7 مساءً.

كما أطلقت الهيئة إنذار لأهالي منطقة الرياض، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية.