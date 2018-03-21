النفط يواصل صعوده بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

واصلت أسعار النفط تعافيها، اليوم الأربعاء، متأثره بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعد علامة على تحسن الطلب على الخام.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.13% إلى 67.51 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.14% إلى 63.63 دولار.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن تقديراته الأسبوعية عن مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي، أمس الثلاثاء، والتي أوضحت تراجع المخزونات بقيمة 2.7 مليون برميل إلى 425.3 مليون، وفي انتظار صدور التقرير الرسمي.